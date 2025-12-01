LE KALINKA FÊTE NOËL LE KALINKA Toulouse

LE KALINKA FÊTE NOËL

LE KALINKA 10 Rue des Teinturiers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 20:30:00

fin : 2025-12-24 23:30:00

Date(s) :

2025-12-24

Une soirée de Noël familiale placée sous le signe de la féérie, du partage et de la gourmandise !

Le Kalinka vous propose un Réveillon de Noël inoubliable une soirée unique, une déco magique, un menu raffiné et un spectacle accessible à tous les âges, pour célébrer ensemble la magie de Noël.

La formule comprend le repas, le spectacle, des sourires, des étoiles plein les yeux, et l’atmosphère si particulière du Kalinka quand il se met sur son 31. .

English :

A magical family Christmas evening of sharing and indulgence!

German :

Ein Familienweihnachtsabend im Zeichen von Zauberei, Teilen und Schlemmen!

Italiano :

Una serata natalizia in famiglia all’insegna del divertimento, della condivisione e del buon cibo!

Espanol :

Una velada familiar navideña de diversión, convivencia y buena comida

