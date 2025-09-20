Le Kamishibaï d’Ulysse Musée Marc Chagall Nice

Début de l’évènement à 14h15

Durée : 1h

A partir de 2 ans et demi

Sur réservation

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T14:15:00 – 2025-09-21T15:15:00

Le kamishibaï, art du conte japonais, se présente sous la forme d’un petit théâtre mobile en bois ou en carton, appelé butaï, dans lequel le conteur fait défiler des planches illustrées pour accompagner son récit. Dans le jardin du musée, à l’ombre des oliviers, ce théâtre miniature raconte l’épopée d’Ulysse, le célèbre héros grec, à travers les lithographies de L’Odyssée de Marc Chagall. Ce moment de conte est suivi d’une courte visite familiale de l’exposition De verre et de pierre. Chagall en mosaïque.

Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall Construit au début des années 1970 par l'architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musées nationaux des Alpes-Maritimes