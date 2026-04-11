LE KANGOUROU À BRETELLES Rond point du Carré d’As Agde

Agde

LE KANGOUROU À BRETELLES

Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une comédie de Luc CHAUMAR, avec Didier GUSTIN, Patrick PUYDEBAT, Linda HARDY et Juliette POISSONNIER.

Le Kangourou à Bretelles est une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l’amitié sous toutes ses coutures.

Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule.

Ce qui commence par une simple question Avec lequel des deux allez-vous rester amis ? se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.

Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion.

Et au cœur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?

Cette pièce, drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions.

Billetterie

Office du Tourisme

-d’Agde du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14hà 17h30 (CB ou chèque avec pièce d’identité)

-Cap d’Agde du lundi au samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (espèces,CB ou chèque avec pièce d’identité)

-Pézenas du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h

– Vias du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h (CB ou chèque avec pièce d’identité)

en ligne

https://reservation.capdagde.com/le-kangourou-a-bretelles-theatre.html

ou sur place, au Palais des Congrès, 1h avant la représentation

#TEMPSFORT

#PRINTEMPS .

Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

A comedy by Luc CHAUMAR, with Didier GUSTIN, Patrick PUYDEBAT, Linda HARDY and Juliette POISSONNIER.

L’événement LE KANGOUROU À BRETELLES Agde a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34