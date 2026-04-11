LE KANGOUROU À BRETELLES Rond point du Carré d’As Agde
LE KANGOUROU À BRETELLES Rond point du Carré d’As Agde samedi 18 avril 2026.
Agde
LE KANGOUROU À BRETELLES
Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Une comédie de Luc CHAUMAR, avec Didier GUSTIN, Patrick PUYDEBAT, Linda HARDY et Juliette POISSONNIER.
Le Kangourou à Bretelles est une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l’amitié sous toutes ses coutures.
Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule.
Ce qui commence par une simple question Avec lequel des deux allez-vous rester amis ? se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.
Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion.
Et au cœur de tout cela, un mystérieux kangourou à bretelles joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?
Cette pièce, drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions.
Billetterie
Office du Tourisme
-d’Agde du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 14hà 17h30 (CB ou chèque avec pièce d’identité)
-Cap d’Agde du lundi au samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (espèces,CB ou chèque avec pièce d’identité)
-Pézenas du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et samedi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h
– Vias du lundi au vendredi 09h30 à 12h30 et de 14h à 17h (CB ou chèque avec pièce d’identité)
en ligne
https://reservation.capdagde.com/le-kangourou-a-bretelles-theatre.html
ou sur place, au Palais des Congrès, 1h avant la représentation
#TEMPSFORT
#PRINTEMPS .
Rond point du Carré d’As LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie
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English :
A comedy by Luc CHAUMAR, with Didier GUSTIN, Patrick PUYDEBAT, Linda HARDY and Juliette POISSONNIER.
L’événement LE KANGOUROU À BRETELLES Agde a été mis à jour le 2026-04-04 par 34 ADT34
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