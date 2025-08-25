Le kangourou à bretelles Salle Paul Fort Nantes

Le kangourou à bretelles Salle Paul Fort Nantes samedi 25 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-25 20:30 – 22:00

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : samedisnantais.fr/billetterie Tout public

Pièce de Luc Chaumar « Le kangourou à bretelles » est une comédie enlevée et pleine de surprises qui explore l’amitié sous toutes ses coutures. Lorsque Clara et Bertrand, mariés depuis 25 ans, annoncent leur divorce à leurs amis Étienne et Sandrine, tout bascule.Ce qui commence par une simple question – « Avec lequel des deux allez-vous rester amis ? » – se transforme en un véritable tourbillon d’émotions, de quiproquos et de révélations.Entre mensonges, règlements de comptes et éclats de rire, les liens d’amitié et d’amour sont mis à rude épreuve, jusqu’à la surprenante conclusion. Et au cœur de tout cela, un mystérieux « kangourou à bretelles » joue un rôle inattendu… mais qui est-il vraiment ?Cette pièce, drôle et touchante, nous rappelle que parfois, les plus grandes turbulences naissent des plus petites questions Avec Linda Hardy, Didier Gustin, Patrick Puidebat, Juliette Poissonnier Mise en scène : Olivier Macé

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

06 83 61 24 88 https://www.samedisnantais.fr/