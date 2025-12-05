Le Karaoké de Funky Fish Moutier-d’Ahun

Le Karaoké de Funky Fish

2 Rue Simon Bauer Moutier-d’Ahun Creuse

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Amenez tous·tes vos ami·es, toute votre famille et tous·tes vos voisins·es à la Métive nous allons chanter ensemble de 18h à minuit !

Le WeshBar sera là pour vous accueillir, Babé proposera un atelier créatif pour les enfants au cours de la soirée, une soupe marocaine mijotera au rythme des chansons et des gagnant·es de sacs & badges de la Métive seront tiré·es au sort en fin de soirée…

La soirée est ouverte à toutes les voix ! Vous pourrez inscrire sur place vos requêtes musicales, elles seront transmises à Funky Fish afin de constituer une liste collective.

L’entrée se fait sur adhésion à La Métive, prix libre. .

