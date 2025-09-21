Le karaoké du patrimoine Lesgor

Le karaoké du patrimoine Lesgor dimanche 21 septembre 2025.

Lesgor Landes

Tarif : – –

Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

2025-09-21

Le CERCLE LOU CARRIOU vous propose son karaoké du patrimoine animé par Kara’oChoeur !

Boissons / Tapas / Sandwichs sur place

Inscription au repas conseillée avant le 16 septembre
Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54  loucarrioucercle@gmail.com

English : Le karaoké du patrimoine

CERCLE LOU CARRIOU invites you to its Heritage Karaoke with Kara’oChoeur!

Drinks / Tapas / Sandwiches on site

Registration recommended before September 16

German : Le karaoké du patrimoine

Der CERCLE LOU CARRIOU bietet Ihnen sein Karaoke des Kulturerbes an, das von Kara’oChoeur moderiert wird!

Getränke / Tapas / Sandwiches vor Ort

Anmeldung zum Essen vor dem 16. September empfohlen

Italiano :

Il CERCLE LOU CARRIOU vi invita al suo Heritage Karaoke, organizzato da Kara’oChoeur!

Bevande / Tapas / Panini in loco

Iscrizione al pasto consigliata entro il 16 settembre

Espanol : Le karaoké du patrimoine

El CERCLE LOU CARRIOU le invita a su Karaoke del Patrimonio, presentado por Kara’oChoeur

Bebidas / Tapas / Bocadillos in situ

Inscripción a la comida recomendada antes del 16 de septiembre

