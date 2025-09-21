Le karaoké du patrimoine Lesgor
Le karaoké du patrimoine Lesgor dimanche 21 septembre 2025.
Le karaoké du patrimoine
Lesgor Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Le CERCLE LOU CARRIOU vous propose son karaoké du patrimoine animé par Kara’oChoeur !
Boissons / Tapas / Sandwichs sur place
Inscription au repas conseillée avant le 16 septembre
Le CERCLE LOU CARRIOU vous propose son karaoké du patrimoine animé par Kara’oChoeur !
Boissons / Tapas / Sandwichs sur place
Inscription au repas conseillée avant le 16 septembre .
Lesgor 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 97 11 54 loucarrioucercle@gmail.com
English : Le karaoké du patrimoine
CERCLE LOU CARRIOU invites you to its Heritage Karaoke with Kara’oChoeur!
Drinks / Tapas / Sandwiches on site
Registration recommended before September 16
German : Le karaoké du patrimoine
Der CERCLE LOU CARRIOU bietet Ihnen sein Karaoke des Kulturerbes an, das von Kara’oChoeur moderiert wird!
Getränke / Tapas / Sandwiches vor Ort
Anmeldung zum Essen vor dem 16. September empfohlen
Italiano :
Il CERCLE LOU CARRIOU vi invita al suo Heritage Karaoke, organizzato da Kara’oChoeur!
Bevande / Tapas / Panini in loco
Iscrizione al pasto consigliata entro il 16 settembre
Espanol : Le karaoké du patrimoine
El CERCLE LOU CARRIOU le invita a su Karaoke del Patrimonio, presentado por Kara’oChoeur
Bebidas / Tapas / Bocadillos in situ
Inscripción a la comida recomendada antes del 16 de septiembre
L’événement Le karaoké du patrimoine Lesgor a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Tartas