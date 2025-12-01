Le Karaoké du Rat fête Noël 2ème étage Lunéville
Le Karaoké du Rat fête Noël 2ème étage Lunéville samedi 27 décembre 2025.
Le Karaoké du Rat fête Noël
2ème étage 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-27 14:30:00
fin : 2025-12-27 22:00:00
Date(s) :
2025-12-27
L’association Miniat’Expo du Rat Bleu organise un nouveau karaoké en cette période de fêtes.
Le 27 décembre 2025 de 14h30 à 22h au deuxième étage du Réservoir
Entrée gratuite
Petite buvette (sans alcool)Tout public
0 .
2ème étage 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 46 27 73 43 du.rat.bleu@laposte.net
English :
The Miniat?Expo du Rat Bleu association is organizing a new karaoke event for the holiday season.
December 27, 2025 from 2:30 pm to 10 pm on the second floor of Le Réservoir
Free admission
Small refreshment bar (non-alcoholic)
German :
Der Verein Miniat?Expo du Rat Bleu organisiert in der Weihnachtszeit eine neue Karaokeveranstaltung.
Am 27. Dezember 2025 von 14:30 bis 22:00 Uhr im zweiten Stock des Reservoirs
Eintritt frei
Kleiner Imbissstand (alkoholfrei)
Italiano :
L’associazione Miniat?Expo du Rat Bleu organizza un nuovo evento di karaoke per le feste.
Il 27 dicembre 2025 dalle 14.30 alle 22.00 al secondo piano del Réservoir
Ingresso libero
Piccolo punto di ristoro (analcolico)
Espanol :
La asociación Miniat?Expo du Rat Bleu organiza un nuevo karaoke para estas fiestas.
El 27 de diciembre de 2025, de 14.30 a 22.00 h, en la segunda planta del Réservoir
Entrada gratuita
Pequeño bar de refrescos (sin alcohol)
L’événement Le Karaoké du Rat fête Noël Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS