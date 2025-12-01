Le Karaoké du Rat fête Noël 2ème étage Lunéville

Le Karaoké du Rat fête Noël

2ème étage 2 cour de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

L’association Miniat’Expo du Rat Bleu organise un nouveau karaoké en cette période de fêtes.

Le 27 décembre 2025 de 14h30 à 22h au deuxième étage du Réservoir

Entrée gratuite

Petite buvette (sans alcool)Tout public

2ème étage 2 cour de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 46 27 73 43 du.rat.bleu@laposte.net

English :

The Miniat?Expo du Rat Bleu association is organizing a new karaoke event for the holiday season.

December 27, 2025 from 2:30 pm to 10 pm on the second floor of Le Réservoir

Free admission

Small refreshment bar (non-alcoholic)

German :

Der Verein Miniat?Expo du Rat Bleu organisiert in der Weihnachtszeit eine neue Karaokeveranstaltung.

Am 27. Dezember 2025 von 14:30 bis 22:00 Uhr im zweiten Stock des Reservoirs

Eintritt frei

Kleiner Imbissstand (alkoholfrei)

Italiano :

L’associazione Miniat?Expo du Rat Bleu organizza un nuovo evento di karaoke per le feste.

Il 27 dicembre 2025 dalle 14.30 alle 22.00 al secondo piano del Réservoir

Ingresso libero

Piccolo punto di ristoro (analcolico)

Espanol :

La asociación Miniat?Expo du Rat Bleu organiza un nuevo karaoke para estas fiestas.

El 27 de diciembre de 2025, de 14.30 a 22.00 h, en la segunda planta del Réservoir

Entrada gratuita

Pequeño bar de refrescos (sin alcohol)

L’événement Le Karaoké du Rat fête Noël Lunéville a été mis à jour le 2025-09-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS