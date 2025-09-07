Le karaoké du TLM (19e) TLM Paris
Le karaoké du TLM (19e) TLM Paris samedi 6 septembre 2025.
Le TLM pour Tiers Lieu en Mouvement est un lieu de
vie convivial ouvert à tout le monde sur la Petite Ceinture, au 105 rue Curial (19e). Il est dédié à la mode
circulaire, à l’alimentation durable et à la culture. Le lieu est géré par les
acteurs et actrices du 19e arrondissement !
A tous les chanteurs et toutes les chanteuses de salle de bain, stars dans vos têtes, et vedettes de salles des fêtes, c’est votre tour de briller !
La scène est à vous de 21h à minuit.
Pour la playlist tout est permis et pour l’ambiance, comptez sur nous !
Entrée gratuite, réservation conseillée, inscription pour chanter sur place à partir de 20h
Chauffez vous la voix, sortez votre meilleur répertoire et montez sur scène : la star c’est vous … pour au moins quelques minutes !
Le samedi 06 septembre 2025
de 21h00 à 00h00
gratuit
Inscription sur place à partir de 20h
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-07T00:00:00+02:00
fin : 2025-09-06T03:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-06T21:00:00+02:00_2025-09-06T00:00:00+02:00
TLM 105 rue Curial 75019 Paris
https://www.facebook.com/TLMAuFilDuRail/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TLMAuFilDuRail/?locale=fr_FR