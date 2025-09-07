Le karaoké du TLM (19e) TLM Paris

Le karaoké du TLM (19e) TLM Paris samedi 6 septembre 2025.

Le TLM pour Tiers Lieu en Mouvement est un lieu de

vie convivial ouvert à tout le monde sur la Petite Ceinture, au 105 rue Curial (19e). Il est dédié à la mode

circulaire, à l’alimentation durable et à la culture. Le lieu est géré par les

acteurs et actrices du 19e arrondissement !

A tous les chanteurs et toutes les chanteuses de salle de bain, stars dans vos têtes, et vedettes de salles des fêtes, c’est votre tour de briller !

La scène est à vous de 21h à minuit.

Pour la playlist tout est permis et pour l’ambiance, comptez sur nous !

Entrée gratuite, réservation conseillée, inscription pour chanter sur place à partir de 20h

Chauffez vous la voix, sortez votre meilleur répertoire et montez sur scène : la star c’est vous … pour au moins quelques minutes !

Le samedi 06 septembre 2025

de 21h00 à 00h00

gratuit

Inscription sur place à partir de 20h

Public jeunes et adultes.

TLM 105 rue Curial 75019 Paris

https://www.facebook.com/TLMAuFilDuRail/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/TLMAuFilDuRail/?locale=fr_FR