Le karst du Célé les résurgences et la rivière

Boussac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:30:00

Date(s) :

2026-02-06

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

Pendant trois ans, Lucie Noguera, doctorante hydrogéologue au ParcGéoparc, a parcouru la vallée du Célé dans le but de mieux comprendre les interactions entre résurgences karstiques et cours d’eau

ÉVÈNEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles LES CAUSSERIES.

Pendant trois ans, Lucie Noguera, doctorante hydrogéologue au ParcGéoparc, a parcouru la vallée du Célé dans le but de mieux comprendre les interactions entre résurgences karstiques et cours d’eau. Localiser les sources, comprendre leurs dynamiques et impacts sur la rivière, établir un bilan carbone à l’échelle du bassin versant… ce travail de recherche, entre relevés de terrain et analyses en laboratoire, arrive à échéance. Lucie vous présentera les approches développées ainsi que les principaux résultats de son étude. En partenariat avec l’Université de Bordeaux et avec le soutien du Syndicat mixte Célé Lot médian. .

Boussac 46100 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers: LES CAUSSERIES.

For three years, Lucie Noguera, a doctoral student in hydrogeology at the ParcGéoparc, has travelled the Célé valley to gain a better understanding of the interactions between karstic resurgences and watercourses

L’événement Le karst du Célé les résurgences et la rivière Boussac a été mis à jour le 2026-01-06 par Pnr des Causses du Quercy