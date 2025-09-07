Le kho Lugos Route du Bran Lugos
Route du Bran Plaine des sports Lugos Gironde
Kho Lugos est de retour !
Reporté en août à cause de la vigilance rouge, le Tennis Club de Lugos vous donne rendez-vous le dimanche 7 septembre sur la Plaine des Sports (route du Bran) pour une journée sportive, conviviale et pleine de défis.
Ici, pas d’élimination place au jeu et au plaisir de partager ! Constituez votre tribu, relevez des épreuves surprenantes, dépassez-vous et repartez avec une belle collection de fous rires en guise de trophées.
Inscriptions auprès de Vincent 06 09 99 54 99
Tarif 5 € par personne
Buvette et restauration sur place
Prêt à tenter l’aventure ? .
Route du Bran Plaine des sports Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 95 49 99
