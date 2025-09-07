Le kho Lugos Route du Bran Lugos

Route du Bran Plaine des sports Lugos Gironde

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Kho Lugos est de retour !

Reporté en août à cause de la vigilance rouge, le Tennis Club de Lugos vous donne rendez-vous le dimanche 7 septembre sur la Plaine des Sports (route du Bran) pour une journée sportive, conviviale et pleine de défis.

Ici, pas d’élimination place au jeu et au plaisir de partager ! Constituez votre tribu, relevez des épreuves surprenantes, dépassez-vous et repartez avec une belle collection de fous rires en guise de trophées.

Inscriptions auprès de Vincent 06 09 99 54 99

Tarif 5 € par personne

Buvette et restauration sur place

Prêt à tenter l’aventure ? .

Route du Bran Plaine des sports Lugos 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 95 49 99

