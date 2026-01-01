Le Kilomètre Vertical de Pelvoux-Vallouise

Station de Pelvoux Vallouise-Pelvoux Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 09:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Le Kilomètre Vertical (KV) est une épreuve de ski-alpinisme ouverte à tous, sur le domaine skiable de Pelvoux-Vallouise. Inscrite au calendrier FFME, la course rapporte des points pour la Coupe de France de Vertical Race pour les licenciés FFME.

.

Station de Pelvoux Vallouise-Pelvoux 05340 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 23 31 48 info@ski-pelvoux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Kilomètre Vertical (KV) is a ski-mountaineering event open to all, on the Pelvoux-Vallouise ski area. Listed on the FFME calendar, the race earns points towards the Coupe de France de Vertical Race for FFME licensees.

L’événement Le Kilomètre Vertical de Pelvoux-Vallouise Vallouise-Pelvoux a été mis à jour le 2026-01-05 par Pays des Ecrins Tourisme