Le Kiosque du Père Noël Manigod

Le Kiosque du Père Noël Manigod vendredi 28 novembre 2025.

Le Kiosque du Père Noël

Manigod Haute-Savoie

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Un moment convivial à partager tous ensemble en amont de la saison d’hiver à venir, au cœur du village de Manigod !

Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

English :

A friendly moment to share together ahead of the upcoming winter season!

German :

Ein geselliger Moment, den wir gemeinsam vor der bevorstehenden Wintersaison verbringen können!

Italiano :

È un ottimo modo per guardare alla prossima stagione invernale, nel cuore del villaggio di Manigod!

Espanol :

En el corazón del pueblo de Manigod, es una buena manera de esperar la llegada del invierno

