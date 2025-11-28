Le Kiosque du Père Noël Manigod
Le Kiosque du Père Noël Manigod vendredi 28 novembre 2025.
Le Kiosque du Père Noël
Manigod Haute-Savoie
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28
Un moment convivial à partager tous ensemble en amont de la saison d’hiver à venir, au cœur du village de Manigod !
Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com
English :
A friendly moment to share together ahead of the upcoming winter season!
German :
Ein geselliger Moment, den wir gemeinsam vor der bevorstehenden Wintersaison verbringen können!
Italiano :
È un ottimo modo per guardare alla prossima stagione invernale, nel cuore del villaggio di Manigod!
Espanol :
En el corazón del pueblo de Manigod, es una buena manera de esperar la llegada del invierno
