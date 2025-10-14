LE KIOSQUE MENTIR LO MINIMO Salle polyvalente Mayenne

LE KIOSQUE MENTIR LO MINIMO Salle polyvalente Mayenne mardi 14 octobre 2025.

LE KIOSQUE MENTIR LO MINIMO

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 20:30:00

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-10-14

Le Kisoque présente Mentir lo Mínimo parla Cie Alta Gamale, mardi 14 octobre 2025 à 20H30 Salle Polyvalente, Mayenne

Mentir lo Mínimo est un spectacle qui, avec son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi. Le thème est votre présence, notre présence. Le sujet est le corps. Le voyage de trois corps, la femme, l’homme et le vélo et leur dépouillement pour arriver à l’essentiel le corps lui-même. Ce corps dans lequel on vit et avec lequel nous entretenons une relation. Cette relation est-elle confortable pour vous ? La changeriez-vous ?

Tout public dès 8 ans .

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

English :

Le Kisoque presents Mentir lo Mínimo by Cie Alta Gamale, Tuesday, October 14, 2025 at 8:30 PM Salle Polyvalente, Mayenne

German :

Le Kisoque präsentiert Mentir lo Mínimo von der Cie Alta Gamale, Dienstag, 14. Oktober 2025 um 20:30 Uhr Salle Polyvalente, Mayenne

Italiano :

Le Kisoque presenta Mentir lo Mínimo di Cie Alta Gamale, martedì 14 ottobre 2025 alle 20H30 Salle Polyvalente, Mayenne

Espanol :

Le Kisoque presenta Mentir lo Mínimo de Cie Alta Gamale, martes 14 de octubre de 2025 a las 20H30 Salle Polyvalente, Mayenne

L’événement LE KIOSQUE MENTIR LO MINIMO Mayenne a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Mayenne Co