LE KIOSQUE MENTIR LO MINIMO Salle polyvalente Mayenne

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
Début : 2025-10-14 20:30:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Le Kisoque présente Mentir lo Mínimo parla Cie Alta Gamale, mardi 14 octobre 2025 à 20H30 Salle Polyvalente, Mayenne
Mentir lo Mínimo est un spectacle qui, avec son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi. Le thème est votre présence, notre présence. Le sujet est le corps. Le voyage de trois corps, la femme, l’homme et le vélo et leur dépouillement pour arriver à l’essentiel le corps lui-même. Ce corps dans lequel on vit et avec lequel nous entretenons une relation. Cette relation est-elle confortable pour vous ? La changeriez-vous ?
Tout public dès 8 ans .
Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org
