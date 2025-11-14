LE KIOSQUE PAUSE CAFE Chapelle des Calvairiennes Mayenne
Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne
Début : 2026-01-21 16:00:00
fin : 2026-01-28 18:00:00
2026-01-21 2026-01-25 2026-01-28
Le Kiosque vous invite aux rendez-vous de La Collective.
Rendez-vous pour découvrir le travail de La Collective à la Chapelle des Calvairiennes.
Tout public Gratuit Durée 2h .
Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16
English :
Le Kiosque invites you to La Collective.
German :
Der Kiosk lädt Sie zu den Terminen von La Collective ein.
Italiano :
Il Kiosque vi invita a La Collective.
Espanol :
El Kiosco le invita a La Collective.
