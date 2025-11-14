LE KIOSQUE TENDRES BROCHETTES Chapelle des Calvairiennes Mayenne
LE KIOSQUE TENDRES BROCHETTES Chapelle des Calvairiennes Mayenne vendredi 16 janvier 2026.
LE KIOSQUE TENDRES BROCHETTES
Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Le Kiosque présente Tendres Brochettes, expérimentation de La Collective.
Premier rendez-vous pour découvrir le travail de La Collective à la Chapelle des Calvairiennes. Tendres brochettes est un dispositif expérimental de confection du pain et cuisson au feu participatives, inspiré des techniques aveyronnaises de cuisson de gâteau à la broche. Une cuisson lente et un geste conjugué qui demandent de la patience, de la persévérance et qui permettent de prendre le temps, ensemble.
Tout public Gratuit Durée environ 3h .
Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16
English :
Le Kiosque presents Tendres Brochettes, an experiment by La Collective.
German :
Le Kiosque präsentiert Tendres Brochettes, ein Experiment von La Collective.
Italiano :
Le Kiosque presenta Tendres Brochettes, un esperimento di La Collective.
Espanol :
Le Kiosque presenta Tendres Brochettes, un experimento de La Collective.
L’événement LE KIOSQUE TENDRES BROCHETTES Mayenne a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne