LE KIOSQUE TENDRES BROCHETTES Chapelle des Calvairiennes Mayenne

LE KIOSQUE TENDRES BROCHETTES

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Le Kiosque présente Tendres Brochettes, expérimentation de La Collective.

Premier rendez-vous pour découvrir le travail de La Collective à la Chapelle des Calvairiennes. Tendres brochettes est un dispositif expérimental de confection du pain et cuisson au feu participatives, inspiré des techniques aveyronnaises de cuisson de gâteau à la broche. Une cuisson lente et un geste conjugué qui demandent de la patience, de la persévérance et qui permettent de prendre le temps, ensemble.

Tout public Gratuit Durée environ 3h .

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16

English :

Le Kiosque presents Tendres Brochettes, an experiment by La Collective.

German :

Le Kiosque präsentiert Tendres Brochettes, ein Experiment von La Collective.

Italiano :

Le Kiosque presenta Tendres Brochettes, un esperimento di La Collective.

Espanol :

Le Kiosque presenta Tendres Brochettes, un experimento de La Collective.

