LE KIOSQUE VERRE A PARTAGER Chapelle des Calvairiennes Mayenne

LE KIOSQUE VERRE A PARTAGER Chapelle des Calvairiennes Mayenne jeudi 22 janvier 2026.

LE KIOSQUE VERRE A PARTAGER

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22 18:00:00
fin : 2026-01-29 20:00:00

Date(s) :
2026-01-22 2026-01-29

Le Kiosque vous invite aux rendez-vous de La Collective.
Rendez-vous pour découvrir le travail de La Collective à la Chapelle des Calvairiennes.

Tout public Gratuit Durée 2h   .

Chapelle des Calvairiennes 21 Rue Guyard de la Fosse Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 

English :

Le Kiosque invites you to La Collective.

German :

Der Kiosk lädt Sie zu den Terminen von La Collective ein.

Italiano :

Il Kiosque vi invita a La Collective.

Espanol :

El Kiosco le invita a La Collective.

L’événement LE KIOSQUE VERRE A PARTAGER Mayenne a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne