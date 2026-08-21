Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa Ciboure
mardi 6 octobre 2026 · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa
Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06 19:30:00
Date(s) :
2026-10-06
Aider les personnes à réparer les petits objets de tout type, gratuitement, afin d’éviter le gaspillage et les
déchets, le tout dans une atmosphère conviviale et créatrice de liens. Inscription sur le site. .
Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa
L’événement Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa Ciboure a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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