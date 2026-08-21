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Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa Ciboure

mardi 6 octobre 2026 · Ciboure

Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa Ciboure

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place Koxe Arbiza
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ciboure

Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa

Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06 19:30:00

Date(s) :
2026-10-06

Aider les personnes à réparer les petits objets de tout type, gratuitement, afin d’éviter le gaspillage et les
déchets, le tout dans une atmosphère conviviale et créatrice de liens. Inscription sur le site.   .

Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa

L’événement Le Konpon Kafe – Repair Cafe de Sokoa Ciboure a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque

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