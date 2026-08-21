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Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa Ciboure

mardi 6 juillet 2027 · Ciboure

Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa Ciboure

Informations pratiques

Début
mardi 6 juillet 2027
Fin
mardi 6 juillet 2027
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place Koxe Arbiza
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Ciboure

Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa

Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-06 14:30:00
fin : 2027-07-06 19:30:00

Date(s) :
2027-07-06

Aider les personnes à réparer les petits objets de tout type, gratuitement, afin d’éviter le gaspillage et les
déchets, le tout dans une atmosphère conviviale et créatrice de liens. Inscription sur le site.   .

Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa

L’événement Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa Ciboure a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque

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