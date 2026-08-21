Informations pratiques

Ciboure

Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa

Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-06 14:30:00

fin : 2027-07-06 19:30:00

Date(s) :

2027-07-06

Aider les personnes à réparer les petits objets de tout type, gratuitement, afin d’éviter le gaspillage et les

déchets, le tout dans une atmosphère conviviale et créatrice de liens. Inscription sur le site. .

Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa

L’événement Le Konpon Kafe Repair Cafe de Sokoa Ciboure a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque