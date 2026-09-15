Informations pratiques

Béziers

LE KORRIGAN – CONCOURS AMATEURS – FESTIVAL HORS CADRE

9 rue Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

La photographie amateur s’expose en grand grâce à ce concours réunissant 15 photographes, pour 15 regards à découvrir !

Découvrez, votez et partagez votre coup de cœur.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

La photographie amateur s’expose en grand grâce à ce concours réunissant 15 photographes, pour 15 regards à découvrir !

Découvrez, votez et partagez votre coup de cœur.

Entrée libre. .

9 rue Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : LE KORRIGAN – CONCOURS AMATEURS – FESTIVAL HORS CADRE

Amateur photography takes center stage thanks to this contest, which brings together 15 photographers and 15 unique perspectives to discover!

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L’événement LE KORRIGAN – CONCOURS AMATEURS – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34