Le Krew Le CRAC Fontenoy

Le Krew Le CRAC Fontenoy dimanche 17 août 2025.

Le Krew

Le CRAC Château du Tremblay Fontenoy Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-17 17:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-17

un concert du groupe local LE KREW, avec des reprises des années 70 à aujourd’hui sur un mode acoustique …Des musiques et chansons bien connues de tous . .

Le CRAC Château du Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr

English : Le Krew

German : Le Krew

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Krew Fontenoy a été mis à jour le 2025-08-05 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !