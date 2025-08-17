Le Krew Le CRAC Fontenoy
Le Krew Le CRAC Fontenoy dimanche 17 août 2025.
Le Krew
Le CRAC Château du Tremblay Fontenoy Yonne
Début : 2025-08-17 17:00:00
fin : 2025-08-17
2025-08-17
un concert du groupe local LE KREW, avec des reprises des années 70 à aujourd’hui sur un mode acoustique …Des musiques et chansons bien connues de tous . .
Le CRAC Château du Tremblay Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 crac.fontenoy@wanadoo.fr
