Le Kreyol International Film Festival débarque à Paris : une édition 3 pleine de surprise ! Ecoles Cinema Club Paris mardi 23 septembre 2025.
Un festival unique en son genre
Unique en son genre, le Kreyol International Film Festival (KIFF) met à l’honneur les œuvres cinématographiques des régions américano-Caraïbes, de l’Océan Indien et d’autres territoires où se trouvent des langues créoles. Courts-métrages, documentaires et longs-métrages offrent ainsi un panorama authentique des cultures contemporaines de ce large espace kréyolphone.
Une fenêtre sur les cultures des régions kréyolphones
Plus qu’un simple festival de cinéma, cet événement propose une immersion dans l’univers créole à travers des histoires universelles portées par des voix singulières. Une occasion exceptionnelle de découvrir des récits qui traversent les océans et rassemblent au-delà des communautés.
Au programme
- Projections de films du cinéma indépendant
- Séries de questions et réponses avec les réalisateurs et acteurs de ce cinéma
- Remise de prix de poésie, d’art postal et de cinéma
- Conférence internationale sur les langues créoles
Les lieux
- Le 23.09.25. Conférence internationale : Salle Eugène HENAFF, A – 459, 29 Boulevard du Temple, 75003 Paris
- Le 26.09.25. Séance d’ouverture : Commune Image : 8 Rue Godillot, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
- Du 27 au 30.09.25. Cinéma : Écoles Cinéma Club , 23 Rue des Écoles, 75005 Paris
Le KIFF 2025, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma d’ailleurs et d’ici et de découvertes culturelles au cœur de Paris.
Le mardi 23 septembre 2025
de 18h00 à 22h00
Du vendredi 26 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025 :
lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche
de 19h00 à 23h30
payant
Conférence : 2 €
Séance d’ouverture : 2 €
Séances à Ecoles Cinéma Club: Plein Tarif : 10 €. Tarif Réduit : 8 (étudiants, seniors et chômeurs). Tarif groupe : 5 €. Tarif – 26 ans : 6 €. Carte “Paris cinéma club” : 60 € (10 entrées). UGC Illimité. CinéPass
Public jeunes et adultes.
Ecoles Cinema Club 23 rue des écoles 75005 Paris
https://www.kiff.paris/ https://www.facebook.com/kreyollywood https://www.facebook.com/kreyollywood