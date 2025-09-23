Le Kreyol International Film Festival débarque à Paris : une édition 3 pleine de surprise ! Ecoles Cinema Club Paris

Un festival unique en son genre

Unique en son genre, le Kreyol International Film Festival (KIFF) met à l’honneur les œuvres cinématographiques des régions américano-Caraïbes, de l’Océan Indien et d’autres territoires où se trouvent des langues créoles. Courts-métrages, documentaires et longs-métrages offrent ainsi un panorama authentique des cultures contemporaines de ce large espace kréyolphone.

Une fenêtre sur les cultures des régions kréyolphones

Plus qu’un simple festival de cinéma, cet événement propose une immersion dans l’univers créole à travers des histoires universelles portées par des voix singulières. Une occasion exceptionnelle de découvrir des récits qui traversent les océans et rassemblent au-delà des communautés.

Au programme

Projections de films du cinéma indépendant

Séries de questions et réponses avec les réalisateurs et acteurs de ce cinéma

Remise de prix de poésie, d’art postal et de cinéma

Conférence internationale sur les langues créoles

Les lieux

Le 23.09.25. Conférence internationale : Salle Eugène HENAFF, A – 459, 29 Boulevard du Temple, 75003 Paris

Le 26.09.25. Séance d’ouverture : Commune Image : 8 Rue Godillot, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Du 27 au 30.09.25. Cinéma : Écoles Cinéma Club , 23 Rue des Écoles, 75005 Paris

Le KIFF 2025, un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma d’ailleurs et d’ici et de découvertes culturelles au cœur de Paris.

Le mardi 23 septembre 2025

de 18h00 à 22h00

Du vendredi 26 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025 :

lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche

de 19h00 à 23h30

payant

Conférence : 2 €

Séance d’ouverture : 2 €

Séances à Ecoles Cinéma Club: Plein Tarif : 10 €. Tarif Réduit : 8 (étudiants, seniors et chômeurs). Tarif groupe : 5 €. Tarif – 26 ans : 6 €. Carte “Paris cinéma club” : 60 € (10 entrées). UGC Illimité. CinéPass

Public jeunes et adultes.

Ecoles Cinema Club 23 rue des écoles 75005 Paris

https://www.kiff.paris/ https://www.facebook.com/kreyollywood https://www.facebook.com/kreyollywood