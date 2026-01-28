Le Krystal fête ses 1 an ! 696 Chemin du Krystal Arles

Le Krystal fête ses 1 an !

Vendredi 6 février 2026 de 19h30 à 0h30. 696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-06 19:30:00

fin : 2026-02-06 00:30:00

Date(s) :

2026-02-06

Le Krystal fête déjà sa première année… et ça va faire du bruit !

Pour célébrer ça comme il se doit, on vous donne rendez-vous pour LA SOIRÉE DE L’ANNÉE AU KRYSTAL !



Au programme, DJ set Cédric Buche derrière les platines pour vous faire danser non-stop.



Côté gourmandises, vous serez servis cocktails & tapas sur place.

De quoi trinquer, grignoter, partager…



Ambiance festive garantie lumières, bonne humeur, sourires, et une vraie vibe de soirée inoubliable. .

696 Chemin du Krystal 13280 Moulès Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 60 56 11

English :

The Krystal is already celebrating its first year… and it’s going to make some noise!

