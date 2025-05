Le Lab Comedy Club – Troyes, 28 mai 2025 20:00, Troyes.

Aube

Le Lab Comedy Club Le Troyes Fois Plus Jungle Bar Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Le Lab Comedy Club revient le mercredi 28 mai !



Un micro, six humoristes, une scène pleine d’énergie bienvenue au laboratoire du rire, là où les blagues prennent vie (parfois très bien, parfois… on expérimente).



Venez découvrir les artistes du moment (et de demain), tester vos zygomatiques, et passer une soirée comme on les aime chaleureuse, surprenante et pleine de rires sincères.



>> Où ? Le Jungle Bar notre QG trop stylé

>> Quand ? 20h pile (venez tôt, les places partent vite)

>> Combien ? Entrée libre, sortie au chapeau (en espèces ou par CB)



Une scène bienveillante, des artistes en feu, un public en or.

Et vous, vous serez là ? .

Le Troyes Fois Plus Jungle Bar

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 85 95 04 41

