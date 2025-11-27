Le Lab Comedy Club Troyes
Le Lab Comedy Club Troyes jeudi 27 novembre 2025.
Le Lab Comedy Club
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 20:15:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Venez rire et vous détendre pour ce qui s’annonce être une soirée exceptionnelle !
Sur réservation conseillée.
Entrée libre, consommation obligatoire,
Sortie au chapeau pour les artistes. .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le Lab Comedy Club Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne