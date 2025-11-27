Le Lab Comedy Club

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 20:15:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Venez rire et vous détendre pour ce qui s’annonce être une soirée exceptionnelle !



Sur réservation conseillée.



Entrée libre, consommation obligatoire,

Sortie au chapeau pour les artistes. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Lab Comedy Club Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne