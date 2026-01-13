Le label RAMSAR et les zones humides historique et perspectives Place Félix Rey Arles

Le label RAMSAR et les zones humides historique et perspectives

Dimanche 1er février 2026 de 17h à 18h. Place Félix Rey Amphithéâtre Henri Cérésola-Pierre Fassin, Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-02-01

À l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, la Ville d’Arles invite Jean Jalbert, directeur de la Tour du Valat, pour une conférence sur le label RAMSAR

Conférencier: M. Jean Jalbert, Directeur Général de la Tour du Valat

Membre du comité de pilotage de l’Initiative MedWet, et Administrateur de plusieurs organisations de Conservation de la Nature telle que Eurosite, Wetlands International European Association, la Société Protectrice de Prespa (SPP Grèce), le Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres, le Comité français de l’IUCN ou l’association Ramsar France. .

Place Félix Rey Amphithéâtre Henri Cérésola-Pierre Fassin, Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 36

To mark World Wetlands Day, the City of Arles invites Jean Jalbert, Director of the Tour du Valat, to give a talk on the RAMSAR label.

