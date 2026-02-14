Le Labo – Atelier : Du pollen dans mon assiette !, Le Labo – Cambrai, Cambrai

Le Labo – Atelier : Du pollen dans mon assiette ! 17 et 26 février Le Labo – Cambrai Nord

Mardi 17 et Jeudi 26 février 2026

Le Labo, 2 Rue Louis Renard, 59400 Cambrai

À 16h

Au programme :

Abeilles et autres insectes pollinisateurs sont toujours derrière nos assiettes. Ils sont indispensables à la reproduction de la majorité des plantes. Fruits, légumes et autres ingrédients de nos recettes préférées existent grâce aux insectes. Des histoires aux jeux en passant par l’éveil sensoriel, ces sentinelles cachés de nos assiettes n’auront plus de secret pour vous.

Rendez-vous au Studio des sciences I Pour les 4 à 6 ans.

