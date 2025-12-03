Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 3 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 16:00 –

Gratuit : oui Jeune Public, Etudiant

Le Labo créatif est un lieu d’expérimentation, d’expression et de découverte : musique, travaux manuels, photo ou vidéo… Viens avec tes envies et on t’accompagne.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/