Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 3 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-03 16:00 –
Gratuit : oui Jeune Public, Etudiant
Le Labo créatif est un lieu d’expérimentation, d’expression et de découverte : musique, travaux manuels, photo ou vidéo… Viens avec tes envies et on t’accompagne.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/