Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 11 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 16:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99 

Nous vous accueillons tous les mois pour deux ateliers artistiques suivis d’un goûter convivial. Au menu : créations visuelles (collage, blackout poetry, dessin) et musicales (production, enregistrement).Sirop-goûter sont offerts, et les participants repartent avec leurs productions.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


