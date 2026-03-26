Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes
Le Labo créatif Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 8 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 16:00 –
Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 11 et Age maximum : 99
Nous vous accueillons tous les mois pour des ateliers artistiques. Au menu : créations visuelles (collage et poésie) et musicales (enregistrement au piano et production studio). Retrouvez les productions des participants sur place.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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