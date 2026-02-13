Le Labo – Crée ton herbier, Le Labo – Cambrai, Cambrai

Le Labo – Crée ton herbier 19 et 28 février Le Labo – Cambrai Nord

Le Jeudi 19 et Samedi 28 février 2026

Le Labo, 2 Rue Louis Renard, 59400 Cambrai

À 15h

Au programme :

Tout part d’un carnet et de plantes séchées : venez tenter l’aventure de l’herbier. Commençons par nous interroger : Pourquoi faire un herbier ? Comment le réaliser et que contient-il ? Puis, nous créerons votre propre herbier, que vous aurez le loisir de compléter chez vous ensuite, à partir des traces végétales que vous croiserez.

Rendez-vous au Studio des sciences I A partir de 10 ans.

