Le labo : découverte de l’IA avec Vittascience, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles
Le labo : découverte de l’IA avec Vittascience, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles samedi 28 mars 2026.
Le labo : découverte de l’IA avec Vittascience Samedi 28 mars, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Thématique « Info ou intox ? »
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Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Dans le cadre de la Quinzaine du numérique
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