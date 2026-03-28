Le labo : découverte de l’IA avec Vittascience, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Le labo : découverte de l’IA avec Vittascience Samedi 28 mars, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00

Thématique « Info ou intox ? »

Nous vous proposons de décoder les médias et images numériques par la pratique à travers des activités pour toute la famille, tous les âges.

Comment une IA fonctionne-elle ? Quelles sont ses limites ?

Entraine une IA générative à reconnaitre des couleurs, des personnes et les postures de ta main grâce à la plateforme en ligne Vittascience !

Médiathèque Léopold Sédar Senghor Carré des Jalles, place de la République – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr/iguana/www.main.cls?Surl=accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Dans le cadre de la Quinzaine du numérique