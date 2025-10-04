Le labo des couleurs Musée d’arts de Nantes Nantes

Le labo des couleurs Musée d’arts de Nantes Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 11:15 – 12:15

Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne Tarifs : 6€ (enfant non résident de la métropole nantaise) 4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise) 2,5€ (enfant détenteur de Carte blanche) Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 6

Comment fait-on du vert ? Qu’est-ce qu’une couleur primaire ? Secondaire ?Expériences autour de la peinture et des couleurs pour découvrir l’art contemporain.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-ateliers