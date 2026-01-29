Le Labo des Curieux Ateliers 70.8 Un musée pour l’océan Brest

Le Labo des Curieux Ateliers

Début : 2026-02-14

fin : 2026-03-01

2026-02-14

Venez observer, questionner, expérimenter pour comprendre le fonctionnement de l’océan et son rôle primordial dans nos vies. À l’aide d’un grand écran interactif, d’une caméra et d’expériences, le médiateur scientifique teste vos connaissances sur l’océan de manière ludique et vous en dévoile tous ses secrets ! Participez à 2 animations ludiques et interactives, accessibles à un public de 6 à 106 ans !

– Concert’eau océanique Tous les jours, à 13h30 durée 20 minutes.

L’océan a été longtemps décrit comme un monde silencieux. Bien au contraire ! De la surface de l’eau au fond de l’océan, le son est partout. Avec le médiateur scientifique, les visiteurs en apprennent davantage sur les sons sous-marins leurs origines, leurs intérêts mais aussi les nuisances sonores produites par l’Homme et leurs conséquences sur le milieu marin.

Quel bruit fait une huître ? Quels sons produit une hydrolienne ? Existe-t-il des solutions pour limiter l’impact des nuisances sonores ?

Électr’océan, l’énergie se jette à l’eau Tous les jours, à 14h30 durée 20 minutes.

Au cours de cette animation du Labo des curieux, découvrez l’incroyable histoire de l’électricité, une forme d’énergie aussi vieille que l’univers. Dans un monde en constante évolution où nos besoins en électricité ne cessent de croître, il devient nécessaire de chercher à produire d’avantage d’énergie tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables sont une piste prometteuse, notamment celles produites en mer. En effet, l’océan offre des sources d’énergie puissantes les vents marins, les vagues et la houle, les courants et les marées, l’énergie thermique et les gradients de salinité. L’océan pourrait produire 5 fois l’énergie consommée actuellement sur la planète !

À l’aide de plusieurs expériences, maquettes et vidéos, une médiatrice scientifique vous dévoilera le fonctionnement de différents systèmes de production d’énergie liés à l’océan, des plus aboutis aux plus expérimentaux…

Tous les jours du 14 février au 1er mars à 14h30.

Animations comprises dans le prix du billet d’entrée.

Billets en vente à tarifs préférentiels à l'Office de Tourisme et des Congrès de Brest

70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95

