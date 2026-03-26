Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique 70.8 Un musée pour l’océan Brest
Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique 70.8 Un musée pour l’océan Brest samedi 11 avril 2026.
Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique
70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-26 13:50:00
Date(s) :
2026-04-11
Venez observer, questionner, expérimenter pour comprendre le fonctionnement de l’océan et son rôle primordial dans nos vies. À l’aide d’un grand écran interactif, d’une caméra et d’expériences, le médiateur scientifique teste vos connaissances sur l’océan de manière ludique et vous en dévoile tous ses secrets !
Concert’eau Océanique
L’océan a été longtemps décrit comme un monde silencieux. Bien au contraire ! De la surface de l’eau au fond de l’océan, le son est partout. Avec le médiateur scientifique, les visiteurs en apprennent davantage sur les sons sous-marins leurs origines, leurs intérêts mais aussi les nuisances sonores produites par l’Homme et leurs conséquences sur le milieu marin.
Quel bruit fait une huître ? Quels sons produit une hydrolienne ? Existe-t-il des solutions pour limiter l’impact des nuisances sonores ?
Informations pratiques
Durée 20 minutes.
Tout public.
Animation comprise dans le prix du billet d’entrée.
Billet en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .
70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95
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English : Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique
L’événement Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique Brest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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