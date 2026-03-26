Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique 70.8 Un musée pour l’océan Brest

Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique

70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-26 13:50:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez observer, questionner, expérimenter pour comprendre le fonctionnement de l’océan et son rôle primordial dans nos vies. À l’aide d’un grand écran interactif, d’une caméra et d’expériences, le médiateur scientifique teste vos connaissances sur l’océan de manière ludique et vous en dévoile tous ses secrets !

Concert’eau Océanique

L’océan a été longtemps décrit comme un monde silencieux. Bien au contraire ! De la surface de l’eau au fond de l’océan, le son est partout. Avec le médiateur scientifique, les visiteurs en apprennent davantage sur les sons sous-marins leurs origines, leurs intérêts mais aussi les nuisances sonores produites par l’Homme et leurs conséquences sur le milieu marin.

Quel bruit fait une huître ? Quels sons produit une hydrolienne ? Existe-t-il des solutions pour limiter l’impact des nuisances sonores ?

Informations pratiques

Durée 20 minutes.

Tout public.

Animation comprise dans le prix du billet d’entrée.

Billet en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .

70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95

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English : Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique

L’événement Le Labo des Curieux Concert’eau Océanique Brest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue