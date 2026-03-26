Le Labo des Curieux H2O, l’or bleu de notre planète 70.8 Un musée pour l’océan Brest

Le Labo des Curieux H2O, l’or bleu de notre planète

70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-26 14:50:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez observer, questionner, expérimenter pour comprendre le fonctionnement de l’océan et son rôle primordial dans nos vies. À l’aide d’un grand écran interactif, d’une caméra et d’expériences, le médiateur scientifique teste vos connaissances sur l’océan de manière ludique et vous en dévoile tous ses secrets !

H2O, l’or bleu de notre planète

Au cours de cette toute nouvelle animation du Labo des curieux, découvrez en famille les mystères de l’eau depuis ses origines cosmiques jusqu’à son cycle urbain. En s’appuyant sur des exemples concrets et accessibles, les médiatrices scientifiques vous expliquent l’apparition de l’eau sur la Terre, le cycle de l’eau, le traitement de l’eau, les enjeux de sa préservation et les menaces liées au changement climatique.

Au cours de cette animation, participez à un quiz interactif et testez vos connaissances !

Informations pratiques

Durée 20 minutes.

Tout public.

Animation comprise dans le prix du billet d’entrée.

Billet en vente à tarifs préférentiels à l’Office de Tourisme Brest en vue. .

70.8 Un musée pour l’océan 27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 84 95

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English : Le Labo des Curieux H2O, l’or bleu de notre planète

L’événement Le Labo des Curieux H2O, l’or bleu de notre planète Brest a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue