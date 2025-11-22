Le Labo des Parents Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin

Le Labo des Parents

Un RDV rien que pour les parents pour leur permettre d’explorer le monde comme les enfants de moins de 3 ans !

Être parent, c’est jongler chaque jour avec mille conseils, petites injonctions et grandes questions… Et si, le temps d’une matinée, vous preniez un peu de recul pour souffler, échanger et explorer votre parentalité autrement ?

Imaginé par le Groupe Petite Enfance de la ville avec Le Lien, La Ribambelle, Mininoiz et Le Jardin d’Éden, ce temps convivial vous invite à explorer des thématiques du quotidien sommeil alimentation émotions motricité libre continence écrans cadre et limites portage

Vous pourrez aussi flâner dans la Maison Géante, explorer un espace bien-être, feuilleter des histoires dans le coin lecture de la médiathèque et déposer vos mots dans l’Arbre à paroles.

Parce qu’être parent, c’est une aventure unique, et chacun a son expérience à partager ! .

Rue du Haut Bourg L’Agora Saint-Berthevin 53940 Mayenne Pays de la Loire +33 2 85 68 00 10 accueil.lelien@ville-saint-berthevin.fr

English :

An appointment just for parents to explore the world like children under 3!

German :

Ein RDV nur für Eltern, damit sie die Welt wie Kinder unter drei Jahren erkunden können!

Italiano :

Un appuntamento dedicato ai genitori per esplorare il mondo come i bambini sotto i 3 anni!

Espanol :

¡Una cita sólo para padres para explorar el mundo como niños menores de 3 años!

