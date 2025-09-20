Le labo d’impro ! Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Le labo d’impro ! Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange samedi 20 septembre 2025.

Le labo d’impro ! 20 et 21 septembre Le Féru des sciences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T14:30:00+

Fin : 2025-09-21T17:15:00+ – 2025-09-21T17:45:00+

La compagnie Crache-Texte s’associe à l’Université de Lorraine pour proposer un temps de rencontre-spectacle mettant à l’honneur des recherches scientifiques. Dans un contexte où les progrès scientifiques peuvent être remis en question chaque jour, il est important d’expliquer ce qu’est un.e chercheur.se et de montrer que ses recherches ne sont pas éloignées de notre quotidien, mais bien ancrées dans le réel.

Les chercheuses prêtent leurs sujets de recherche à la compagnie Crache-Texte et à ses improvisateurs chevronnés ! Entre interviews plus ou moins sérieuses et explications improvisées, parfois délirantes, ces rencontres vous permettront de découvrir les métiers et les différentes disciplines des chercheuses invitées.

Le Féru des sciences 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange, France Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383152770 https://www.museehistoiredufer.fr/accueil/ Le bâtiment est un exemple remarquable de structure à portiques métalliques, dans la droite ligne des travaux de Jean Prouvé, qui illustre la vivacité de l’industrie de l’acier en Lorraine et, plus largement, dans le champ de la construction des années 1950-1960. Le principe du grand dégagement offert à l’intérieur par le report des structures porteuses sur des portiques a été ensuite repris dans d’autres édifices muséographiques (le centre Pompidou, par exemple). Michel et Jacques André et Claude Prouvé ont reçu, trois ans après la construction, le prix de l’Equerre d’Argent pour ce projet. Les adjonctions faites par Claude Prouvé dans les années 1980 s’inscrivent dans la continuité du programme d’origine. Parking voitures, vélos

La compagnie Crache-Texte s’associe à l’Université de Lorraine pour proposer un temps de rencontre-spectacle mettant à l’honneur des recherches scientifiques. Dans un contexte où les progrès peuvent…

© Musées Grand-Est