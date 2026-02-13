Le Labo – Escape game : Enigma Botanica, Le Labo – Cambrai, Cambrai

Le Labo – Escape game : Enigma Botanica 18 février et 11 mars Le Labo – Cambrai Nord

Les Mercredis 18 février & 11 mars 2026

Le Labo, 2 Rue Louis Renard, 59400 Cambrai

À 15h30

Au programme :

Une vieille malle du XVIIIe siècle, une maladie mystérieuse et une plante prodigieuse. Alors que des millions de vies sont en jeu, vous aurez 60 minutes pour fouiller la malle que vous a légué votre ancêtre, le médecin Antoine De Jussieu, contenant toutes ses recherches. Grâce à ses travaux et votre technologie, vous devrez découvrir la plante qui guérira le monde d’une maladie mortelle avant qu’il ne soit trop tard ! Entre trésors poussiéreux, fleurs rares et vieux bouquins, saurez-vous être à la hauteur de cette mission ?

Rendez-vous au Studio des Sciences I À partir de 8 ans

