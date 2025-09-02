Le Labo ludique redémarre Crest

Le Labo ludique redémarre Crest mardi 2 septembre 2025.

Le Labo ludique redémarre

Parc du Boscquet Crest Drôme

Début : Mercredi 2025-09-02 18:00:00

fin : 2025-06-24 20:00:00

Date(s) :

2025-09-02

Chaque mardi soir dès 20h, rejoignez les tables de jeux de rôle pour vous plonger ensemble dans des univers ludiques ! Les autres jeux sont les bienvenus aussi.

Parc du Boscquet Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 84 65 09 association@archijeux.org

English :

Every Tuesday evening from 8pm, join the role-playing tables and immerse yourself in a world of fun! Other games are welcome too.

German :

Jeden Dienstagabend ab 20 Uhr kannst du dich zu den Rollenspieltischen gesellen und gemeinsam in Spielwelten eintauchen! Auch andere Spiele sind willkommen.

Italiano :

Ogni martedì sera dalle 20.00, unisciti ai tavoli di gioco di ruolo e immergiti in un mondo di divertimento! Sono benvenuti anche altri giochi.

Espanol :

Todos los martes por la tarde, a partir de las 20:00, únete a las mesas de rol y sumérgete en un mundo de diversión Otros juegos también son bienvenidos.

