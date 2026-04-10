LE LABO MUSICAL Puéchabon
LE LABO MUSICAL Puéchabon mercredi 22 avril 2026.
Puéchabon
LE LABO MUSICAL
Anciennes Ecoles, Place de l’Eglise Puéchabon Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-22
Atelier, conférence, éveil musicale, restitution, jam session
Le LABO MUSICAL
ÉVEIL MUSICAL, ATELIERS COLLECTIFS DE CRÉATION, CONFÉRENCE-CONCERT, LABO OUVERT, RESTITUTION ET JAM SESSION
avec Samuel Mastorakis & Rémi Ploton
Cet événement propose une semaine pour se rassembler autour de la musique !
Que vous soyez ou non musicien.ne, si vous aimez la musique, vous trouverez forcément votre bonheur dans les actions proposées !
Infos détaillées dans le programme ! A découvrir dans la discussion de l’événement. .
Anciennes Ecoles, Place de l’Eglise Puéchabon 34150 Hérault Occitanie
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English :
Workshops, conferences, musical awakenings, performances, jam sessions
L’événement LE LABO MUSICAL Puéchabon a été mis à jour le 2026-04-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT