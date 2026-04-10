Puéchabon

LE LABO MUSICAL

Anciennes Ecoles, Place de l’Eglise Puéchabon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-22

Atelier, conférence, éveil musicale, restitution, jam session

Le LABO MUSICAL

ÉVEIL MUSICAL, ATELIERS COLLECTIFS DE CRÉATION, CONFÉRENCE-CONCERT, LABO OUVERT, RESTITUTION ET JAM SESSION

avec Samuel Mastorakis & Rémi Ploton

Cet événement propose une semaine pour se rassembler autour de la musique !

Que vous soyez ou non musicien.ne, si vous aimez la musique, vous trouverez forcément votre bonheur dans les actions proposées !

Infos détaillées dans le programme ! A découvrir dans la discussion de l’événement. .

Anciennes Ecoles, Place de l’Eglise Puéchabon 34150 Hérault Occitanie

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English :

Workshops, conferences, musical awakenings, performances, jam sessions

L’événement LE LABO MUSICAL Puéchabon a été mis à jour le 2026-04-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT