Le Labo – Projection « Le Lorax », Le Labo – Cambrai, Cambrai

Le Labo – Projection « Le Lorax » Dimanche 1 mars, 15h30 Le Labo – Cambrai Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-01T15:30:00+01:00 – 2026-03-01T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-01T15:30:00+01:00 – 2026-03-01T17:30:00+01:00

Dimanche 1er mars 2026

Le Labo, 2 Rue Louis Renard, 59400 Cambrai

À 15h 30

Au programme :

Partez en quête d’un arbre vivant, dans un monde où toute végétation a disparu.

Dans un monde où les arbres ont disparu et où tout est artificiel, un jeune garçon, Ted, cherche à découvrir l’histoire du Lorax, une créature grincheuse mais attachante, qui a essayé de protéger la forêt des ravages causés par la cupidité humaine. Une projection qui vous plongera en famille dans un monde totalement artificiel où toute végétation a disparu.

À partir de 7 ans I Gratuit I Réservation conseillée I Rendez-vous à la scène

Le Labo – Cambrai 2 rue Louis Renard Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France

Dimanche 1er mars agglodecambrai lelabo