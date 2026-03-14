Le Labo-Stage Théâtre le Paradis Théâtre Le Paradis Périgueux

Le Labo-Stage Théâtre le Paradis

Théâtre Le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le théâtre, une aventure collective intergénérationnelle en partage dès 6 ans

Le labo– stage c’est un temps de partage ensemble entre grands-parents , parents et enfants… entre personnes. C’est un temps pour découvrir le jeu théâtral, pour jouer ensemble.Un temps pour improviser, pour explorer des situations, des textes d’auteurs contemporains et vivants.Un temps pour traverser l’espace du théâtre, le Paradis.Un temps pour respirer.Un temps pour se regarder et sourire.Le temps d’un après-midi pour construire un NOUS avec vous.

Ce stage est animé par Juliette Lasserre-Mistaudy, metteuse en scène et comédienne .

Théâtre Le Paradis 8 Place Faidherbe Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 20 93

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English : Le Labo-Stage Théâtre le Paradis

L’événement Le Labo-Stage Théâtre le Paradis Périgueux a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Communal de Périgueux