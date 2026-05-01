LE LABO’NATURE Cassagnoles
LE LABO’NATURE Cassagnoles samedi 23 mai 2026.
Cassagnoles
LE LABO’NATURE
5 rue de CAYRAC Cassagnoles Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Explorez les Secrets du Vivant
Le Labo Nature de la Maison de l’Abeille est un espace dédié à la sensibilisation du grand public sur la richesse de notre environnement
Pour Mai Adultes comptage des oiseaux.
Enfants fabrication d’oiseaux en cartons pour ramener à leurs maison
Explorez les Secrets du Vivant
Le Labo Nature de la Maison de l’Abeille est un espace dédié à la sensibilisation du grand public sur la richesse de notre environnement
Le Concept Observer pour Comprendre
L’objectif principal est de rendre la compréhension des écosystèmes accessible à tous via une approche à la fois méthodique et ludique L’activité s’articule autour de deux axes
1. En salle (Observation) Utilisation d’outils pédagogiques modernes tels que des microscopes à écrans, des loupes et des supports vidéo pour scruter le minuscule
2. Sur le terrain (Exploration) Sorties dans le jardin botanique ou la campagne environnante pour observer les interactions naturelles en conditions réelles
Pourquoi participer ?
Pour tous Une activité conçue aussi bien pour les enfants que pour les adultes
Thématiques variées Chaque session explore un nouveau sujet lié à l’environnement
Sensibilisation Mieux comprendre les interactions qui composent notre écosystème pour mieux le protéger
Notre objectif ! Rendre accessible la compréhension du vivant qui nous entoure
Programme de Mai
Adultes comptage des oiseaux.
Enfants fabrication d’oiseaux en cartons pour ramener à leurs maison
Toute autres informations utiles prendre jumelles et guides a oiseaux si vous avez .
5 rue de CAYRAC Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie +33 7 81 74 38 43 evagravier64@gmail.com
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English :
Explore the secrets of life
The Nature Lab at the Maison de l’Abeille is a space dedicated to raising public awareness of the richness of our environment
For May: Adults: bird counting.
Children: make cardboard birds to take home
L’événement LE LABO’NATURE Cassagnoles a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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- LE LABO’NATURE Cassagnoles 1 septembre 2026