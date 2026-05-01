LE LABO’NATURE Cassagnoles

Cassagnoles

LE LABO’NATURE

5 rue de CAYRAC Cassagnoles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Explorez les Secrets du Vivant

Le Labo Nature de la Maison de l’Abeille est un espace dédié à la sensibilisation du grand public sur la richesse de notre environnement

Pour Mai Adultes comptage des oiseaux.

Enfants fabrication d’oiseaux en cartons pour ramener à leurs maison

Explorez les Secrets du Vivant

Le Labo Nature de la Maison de l’Abeille est un espace dédié à la sensibilisation du grand public sur la richesse de notre environnement

Le Concept Observer pour Comprendre

L’objectif principal est de rendre la compréhension des écosystèmes accessible à tous via une approche à la fois méthodique et ludique L’activité s’articule autour de deux axes

1. En salle (Observation) Utilisation d’outils pédagogiques modernes tels que des microscopes à écrans, des loupes et des supports vidéo pour scruter le minuscule

2. Sur le terrain (Exploration) Sorties dans le jardin botanique ou la campagne environnante pour observer les interactions naturelles en conditions réelles

Pourquoi participer ?

Pour tous Une activité conçue aussi bien pour les enfants que pour les adultes

Thématiques variées Chaque session explore un nouveau sujet lié à l’environnement

Sensibilisation Mieux comprendre les interactions qui composent notre écosystème pour mieux le protéger

Notre objectif ! Rendre accessible la compréhension du vivant qui nous entoure

Programme de Mai

Adultes comptage des oiseaux.

Enfants fabrication d’oiseaux en cartons pour ramener à leurs maison

Toute autres informations utiles prendre jumelles et guides a oiseaux si vous avez .

5 rue de CAYRAC Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie +33 7 81 74 38 43 evagravier64@gmail.com

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English :

Explore the secrets of life

The Nature Lab at the Maison de l’Abeille is a space dedicated to raising public awareness of the richness of our environment

For May: Adults: bird counting.

Children: make cardboard birds to take home

L’événement LE LABO’NATURE Cassagnoles a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC