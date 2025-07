Le laboratoire du zèbre Maison des Francophonies Limoges Limoges

Le laboratoire du zèbre Maison des Francophonies Limoges

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27 2025-10-04

Dans le cadre des Zébrures d’Automne, le festival des Francophonies, Chloé Ouaked (maîtresse de conférences en littérature comparée) et Vivien Bessières (maître de conférences en lettres) ont pour objectif de proposer une réflexion approfondie et pluridisciplinaire à partir des thématiques soulevées par les spectacles.

Le samedi 27 septembre, la discussion sera organisée en présence de Sumaya Al-Attia et de Gabrielle Saumon autour de .REKORD ببي.

Le samedi 4 octobre, ce sont Daniely Francisque, Bissane Al Charif et Juliane Rouassi et Chloé Ouaked qui animeront la discussion à propos de « Matrices et de Dressing room » .

11 Avenue du Général de Gaulle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 10 90 10

English : Le labaoratoire du zèbre Maison des Francophonies Limoges

German : Le labaoratoire du zèbre Maison des Francophonies Limoges

Italiano :

Espanol : Le labaoratoire du zèbre Maison des Francophonies Limoges

