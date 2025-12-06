Le laboratoire enchanté de Moussifrotte

52 Rue Victor Hugo Libourne Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Oyé oyé petits lutins, après l’enchantement de nos petits sorciers lors de l’atelier Bullus Magicus, votre Savonnerie a décidé d’accueillir de nouveaux compagnons.

Les lutins farceurs de Noël s’invitent à la savonnerie !

Et notre espiègle Moussifrotte a décidé d’ouvrir les portes de son Laboratoire Enchanté pour une démonstration haute en bulles et en malice ✨

Au programme

‍♀️ Une démonstration féérique de fabrication de savon artisanal

Des secrets de bulles et d’ingrédients naturels

Et quelques tours malicieux soufflés par Moussifrotte lui-même… .

52 Rue Victor Hugo Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 11 17 59

English : Le laboratoire enchanté de Moussifrotte

German :

Italiano :

Espanol : Le laboratoire enchanté de Moussifrotte

L’événement Le laboratoire enchanté de Moussifrotte Libourne a été mis à jour le 2025-11-06 par OTI du Libournais