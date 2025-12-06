Le laboratoire enchanté de Moussifrotte Libourne
Oyé oyé petits lutins, après l’enchantement de nos petits sorciers lors de l’atelier Bullus Magicus, votre Savonnerie a décidé d’accueillir de nouveaux compagnons.
Les lutins farceurs de Noël s’invitent à la savonnerie !
Et notre espiègle Moussifrotte a décidé d’ouvrir les portes de son Laboratoire Enchanté pour une démonstration haute en bulles et en malice ✨
Au programme
♀️ Une démonstration féérique de fabrication de savon artisanal
Des secrets de bulles et d’ingrédients naturels
Et quelques tours malicieux soufflés par Moussifrotte lui-même… .
52 Rue Victor Hugo Libourne 33500 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 11 17 59
