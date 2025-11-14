Le Laboratoire Experimental Maison de la Conversation Paris
LE LABO revient à Paris !
Une veillée artistique & scène ouverte dans un lieu plein de chaleur, de rêves et de partage.
Lieu : La Maison de la Conversation — 10 rue Maurice Grimaud, Paris 18e
Date : Vendredi 14 novembre 2025
Ouverture des portes : 19h (venez pour vous inscrire)
Billet solidaire : 5 €
Performances : 20h → 00h
Une soirée entre poésie, musique, danse, arts visuels, rencontres et expérimentation douce.
Un espace libre et bienveillant où chacun·e peut s’exprimer, écouter, rêver.
AU PROGRAMME
– Scène ouverte pour toutes les disciplines : texte, son, mouvement, parole…
– Trois artistes invité·es pour des performances uniques
– Une animation tendre et engagée par @accoucheusesdidees
– Exposition de trois artistes visuel·les + stands d’artisans-créateur·ices
– Pause pour respirer, papoter, se rencontrer
Son & lumière portés par l’équipe de cœur @dimnessfall et @whossladebrouille
Billetterie solidaire à la porte et sur EventBrite :
https://www.eventbrite.com/e/1845416373049?aff=oddtdtcreator
– Tarif classique : 5 €
– Gratuité pour habitant·es du quartier / précarité (sur justificatif)
Tu peux juste regarder, ou monter sur scène.
Tu peux venir seul·e et repartir entouré·e.
Tu peux pleurer, danser, déclamer ou simplement écouter.
Tout est ok ici.
Tu veux performer ?
Envoie-nous un message → @laboratoireexperimental
Artistes visuelles
• Pénélope — peinture et dessin (@akaviiinh)
• Jeanne — graphisme participatif (@jeannemotyeah)
• Lana — sculpture (@comptenuedelana)
Artistes de scène
• Florine — marionnettiste (@fichupseudo)
• Paul Eugène (Papa Longue Jambe) — textes, jams, slam (@papalongjambes)
• Luz de la Trik — drag show (@luzdelatrik)
• Théo — DJ set / mix (@pa1ladium)
Avec la hâte de vous retrouver.
Visuels : @lou.nae
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.com/e/1845416373049?aff=oddtdtcreator communication@maisondelaconversation.org