Le laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé, Péniche Célestine, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Péniche Célestine · Amiens
Informations pratiques
Le laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé Samedi 19 septembre, 18h00 Péniche Célestine Somme
Compagnie de la Yole
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:45:00+02:00
Le Laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé
Installatation artistique et théâtre conté, en espace naturel (plein air)
Circé, la magicienne de l’Odyssée, se prête au jeu du dévoilement en installant devant nous son établi !
En compagnie d’une visiteuse décalée, nous verrons l’enchanteresse entreprendre une préparation magique, aux vertus de remède, tout en nous faisant le récit d’une partie de son histoire, trop méconnue.
Circé s’adresse ici aux humains, et grâce à son pouvoir de transformateur, ne manque pas de faire apparaître quelques-unes de ses multiples « soeurs » connaisseuses des secrets de la nature. »
Echanges avec l’équipe artistique et atelier « flash » à l’issue, avec visite découverte du laboratoire-établi.
Péniche Célestine Boulevard Port d’Aval Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « c.delayole@yahoo.fr »}]
Théâtre et art visuel
Edward Burne-Jones
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