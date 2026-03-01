Le labyrinthe de l’oie Mucem Marseille 2e Arrondissement

Le labyrinthe de l’oie

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 16h.

Deux séances le même jour. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Spectacle de danse à partir de 6 ansEnfants

Spectacle de danse à partir de 6 ans



Le labyrinthe de l’oie est un jeu grandeur nature joué en famille par deux danseuses et leurs enfants, dans lequel personne ne gagne et personne ne perd !



Dans cette pièce à la croisée de la danse et des arts plastiques, la thématique du jeu permet d’explorer la relation entre création ettransmission—l’art et la vie—mais également le lien parent-enfant. Comment la mère-danseuse collabore avec son enfant-danseur pour qu’ensemble ils deviennent partenaires de jeu ? Comment, en tant que mère, soutenir son enfant, éveiller sa curiosité, maintenir sa confiance et le guider sur le chemin de l’émerveillement et de l’autonomie ?



Un spectacle qui aborde les grandes questions universelles de la maternité.



Compagnie Itinérrances .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Dance show for ages 6 and up

L’événement Le labyrinthe de l’oie Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille