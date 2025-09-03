Le labyrinthe de l’oie Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Le labyrinthe de l’oie

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 17h.

Lundi 20 avril 2026 à partir de 10h et à partir de 15h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Danse joueuse pendant les vacances, dès 6 ans.Enfants

Des jeux en bois attendent tout autour de la scène que la partie commence. Mais les règles du jeu semblent perdues ou oubliées. Les deux danseuses accompagnées de leur enfant vont malicieusement en inventer de nouvelles !









Deux danseuses et leurs enfants tentent de participer à un jeu dont on a perdu les règles. À partir de magnifiques objets en bois, les règles s’inventent. Un jeu coopératif se met en place. Les liens entre adulte et enfant se tissent. Les objets rappelant l’iconographie du jeu, roulent, glissent, tournent et s’assemblent pour mettre le corps en mouvement. Ils créent un labyrinthe, des personnages, des situations, des paysages. Le corps des danseuses devient sculpture à leur contact pendant que les enfants se jouent de leur contrainte.









Dans ce jeu immersif, les enfants font part égale avec les danseuses. Elles sont les gardiennes de la liberté créatrice, celles du risque et du plaisir du jeu. La danse vivante et interactive s’appuie sur leurs expérimentations et laisse sa part au hasard.

Dans cette pièce, la Cie Itinérrances nous parle de la confiance, celle que l’on éprouve et que l’on donne à explorer aux enfants, à son enfant.









Chorégraphe Christine Fricker

Cie Itinérrances .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Playful dance during the vacations, from age 6.

German :

Spielerischer Tanz in den Ferien, ab 6 Jahren.

Italiano :

Danza giocosa durante le vacanze, a partire dai 6 anni.

Espanol :

Danza lúdica durante las vacaciones, a partir de los 6 años.

