Le Labyrinthe des Paradoxes et Fête Nationale Saint-Georges-du-Bois

Le Labyrinthe des Paradoxes et Fête Nationale Saint-Georges-du-Bois dimanche 13 juillet 2025.

Le Labyrinthe des Paradoxes et Fête Nationale

Stade de Saint Georges Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

A l’occasion de la fête nationale, la Mairie de Saint-Georges du Bois et le Comité d’Animation Georgipolitain, en partenariat avec la commission animation et le CMJ organisent » Le Labyrinthe des Paradoxes ».

.

Stade de Saint Georges Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 73 83 41

English :

To mark the national holiday, the Saint-Georges du Bois town council and the Comité d’Animation Georgipolitain, in partnership with the Comité Animation and the CMJ, are organizing « Le Labyrinthe des Paradoxes ».

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags organisieren die Stadtverwaltung von Saint-Georges du Bois und das Comité d’Animation Georgipolitain in Zusammenarbeit mit der Animationskommission und dem CMJ » Le Labyrinthe des Paradoxes ».

Italiano :

In occasione dei giorni festivi, la Mairie de Saint-Georges du Bois e il Comité d’Animation Georgipolitain, in collaborazione con il Comité Animation e il CMJ, organizzano « Le Labyrinthe des Paradoxes ».

Espanol :

Con motivo de los días festivos, el Ayuntamiento de Saint-Georges du Bois y el Comité de Animación Georgipolitano, en colaboración con el Comité de Animación y el CMJ, organizan « Le Labyrinthe des Paradoxes ».

L’événement Le Labyrinthe des Paradoxes et Fête Nationale Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2025-07-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin